Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131: Uluslararas\u0131 i\u015fbirli\u011fimizi art\u0131r\u0131yoruz. K\u00fcba ile a\u015f\u0131, kanser a\u015f\u0131s\u0131 ve ila\u00e7lar\u0131 konusunda \u00e7al\u0131\u015fma grubu kurma karar\u0131 al\u0131nd\u0131. K\u00fcba\u2019dan bir heyet bu hafta \u00fclkemize geliyor.\u00d6l\u00fcme y\u00fcr\u00fcd\u00fc! '\u015eeytan' diye ba\u011f\u0131rd\u0131 ve...Oyuncu ve yazar Sinan Tuzcu okurlar\u0131yla bulu\u015ftu6 ilde 23 ki\u015fi hakk\u0131nda g\u00f6zalt\u0131 karar\u0131