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GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 09:14 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz.

Sağlık Bakanlığı: Uluslararası işbirliğimizi artırıyoruz. Küba ile aşı, kanser aşısı ve ilaçları konusunda çalışma grubu kurma kararı alındı. Küba’dan bir heyet bu hafta ülkemize geliyor.

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