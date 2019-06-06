DHA - YSK Ba\u015fkan\u0131 Sadi G\u00fcven: "Sand\u0131k kurulu ba\u015fkanlar\u0131n\u0131n ve memur \u00fcyelerinin usuls\u00fcz olarak belirlenmesindeki yo\u011funluk dikkate al\u0131narak, 13 se\u00e7im m\u00fcd\u00fcr\u00fc ba\u015fka illere g\u00f6revlendirilmi\u015ftir."Sahiller doldu ta\u015ft\u0131!Bayram tatilinin \u015fu ana kadarki kaza bilan\u00e7osu a\u011f\u0131r oldu! Yolcu vapurunda tabanca ile ate\u015f eden ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131
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