HABER

FLAŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 00:06 | Son Güncelleme

DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir."

DHA - YSK Başkanı Sadi Güven: "Sandık kurulu başkanlarının ve memur üyelerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak, 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir."

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu! Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!
Yolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındıYolcu vapurunda tabanca ile ateş eden kişi gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bayram tatilinin ilk 5 gününde kaza bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü

Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü

Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

Gençler birbirine girdi! Çok sayıda yaralı ve gözaltı

PKK'dan hain saldırı! 2 asker yaralandı

PKK'dan hain saldırı! 2 asker yaralandı

3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

3 gazeteci ölümden dönmüştü! O kaptan tutuklandı

Bursa'da bir genç ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

Akılalmaz olay! Bıçaklama sebebi pes dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.