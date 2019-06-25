\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u0130\u00e7 g\u00fcvenlik operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda, bug\u00fcn d\u00fczenlenen operasyonlarda Diyarbak\u0131r\u2019da 2, Hakkari\u2019de 3, Tunceli\u2019de 1 olmak \u00fczere toplam toplam 6 ter\u00f6rist etkisiz hale getirilmi\u015ftir. Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!Aile, \u00c7al\u0131\u015fma ve Sosyal Hizmetler Bakanl\u0131\u011f\u0131'na atama\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 duyurdu! Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK'ya darbe
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