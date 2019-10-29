MSB: Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde So\u00e7i\u2019de var\u0131lan mutabakat \u00e7er\u00e7evesinde yap\u0131lacak faaliyetleri planlamak \u00fczere Ankara\u2019ya gelen Rus Askeri Heyeti ile ikinci g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 tamamland\u0131.PARTNERFitness\u00e7i b\u00fcy\u00fckanne torunu ile fenomen oldu!Piyade Te\u011fmen Kamuran Ablak, Kocaeli\u2019den son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131\u015eehit o\u011flunun T\u00fcrk bayra\u011f\u0131na sar\u0131l\u0131 tabutunu \u00f6pt\u00fc (3)
Okuyucu Yorumları 0 yorum