DHA: FET\u00d6'n\u00fcn 15 Temmuz 2016'daki darbe giri\u015fimine ili\u015fkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu \u00f6\u011frencisi 72 san\u0131\u011f\u0131n yarg\u0131land\u0131\u011f\u0131 davada karar \u00e7\u0131kt\u0131. Mahkeme, 70 san\u0131\u011fa m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 verdi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Diyarbak\u0131r'da ele ge\u00e7irildi! 14. y\u00fczy\u0131la aitM\u00fch\u00fcrlenen termik santralin i\u015f\u00e7ilerinden eylemYang\u0131n \u00e7\u0131kan binan\u0131n en \u00fcst kat\u0131nda mahsur kalan 3 ki\u015fi kurtar\u0131ld\u0131
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