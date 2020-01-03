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GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 11:24 | Son Güncelleme

DHA:  FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

DHA: FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin 2'si er, 70'i Hava Harp Okulu öğrencisi 72 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa müebbet hapis cezası verdi.

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