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Flaş gelişme! Elon Musk, Twitter'ın tamamını istiyor: Teklifi ise...

14.04.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla CEO'su Elon Musk, en büyük hissedarı olduğu Twitter'ın tamamını satın almak için teklifte bulundu. Milyarder Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için ise hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.

Flaş gelişme! Elon Musk, Twitter'ın tamamını istiyor: Teklifi ise...

Elon Musk'ın adı Twitter hisselerini satın alması sonrası gündemden düşmek bilmiyor. Dünyanın en zengin insanı olan Musk, yüzde 9,2'lik hisse satın alarak Twitter'ın en büyük hissedarı haline gelmişti. Ancak görünüşe bakılırsa Elon Musk, yüzde 9.2 ile yetinmek istemiyor. Ünlü milyarderin gözü Twitter'ın tamamında.

ELON MUSK, TWITTER'I SATIN ALMA TEKLİFİ VERDİ

Reuters'ın haberine göre, Elon Musk, Twitter'ın tamamını satın almak için 41.39 milyar dolar teklif etti. Musk, hisse başına nakit olarak 54.20 dolar ödemeyi teklif ettiğini açıkladı.

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Hisse başına 54.20 dolarlık teklif, Tesla'nın CEO'su Musk'ın Twitter'ın yüzde 9'un üzerinde hissesini satın aldığının kamuya açıklanmasından bir gün önceki 1 Nisan'daki kapanış fiyatından yüzde 38 daha primli durumda.

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Musk ayrıca Twitter'da gerekli değişikliklerin yapılması için şirketin borsa kotundan çıkartılması gerektiğine inandığını da söyledi.

"YATIRIM YAPTIĞIMDAN BERİ..."

BBC'nin haberine göre ise Musk, "Twitter'a yatırım yaptım çünkü şirketin dünya genelinde ifade özgürlüğünü sağlayacak bir platform olma potansiyeline inanıyorum. İfade özgürlüğünün işleyen bir demokrasi için toplumsal bir zorunluluk olduğuna inanıyorum. Ancak yatırım yaptığımdan beri Twitter'ın mevcut haliyle ne gelişeceğini ne de bu toplumsal zorunluluk görevini yerine getiremeyeceğini anladım. Twitter'ın özel bir şirket olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Musk, teklifinin kabul edilmemesi halinde hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçireceğini söyledi.

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