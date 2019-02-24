3'nc\u00fc oylamada 336 oy ile TBMM Ba\u015fkan\u0131 se\u00e7ilen Mustafa \u015eentop: Bize d\u00fc\u015fen en \u00f6nemli g\u00f6rev bu y\u00fcce Meclis'e lay\u0131k olmak, itibar\u0131n\u0131 korumakt\u0131r. Adalet ve tarafs\u0131zl\u0131k anlay\u0131\u015f\u0131 ile g\u00f6revimi y\u00fcr\u00fctece\u011fim.PARTNERCinsiyet de\u011fi\u015ftirip kad\u0131n olmu\u015ftu, zorlan\u0131nca yeniden erkek oldu! \u0130\u015fte son hali\u0130znik'te 50 d\u00f6n\u00fcm sazl\u0131k yang\u0131n\u0131na soru\u015fturma\u0130tfaiyecilerin toplad\u0131\u011f\u0131 binlerce ila\u00e7 Hatay'da ihtiyac\u0131 olanlara g\u00f6nderilecek
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