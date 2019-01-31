DHA: \u0130stanbul Valisi Ali Yerlikaya: \u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerimizin Sultanbeyli ve Sar\u0131yer'de yapt\u0131\u011f\u0131 operasyonda 850 kilogram eroin ele ge\u00e7irildi, 2 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131.PARTNEREski usul \u00e7\u0131kma teklifi!D\u00fcnyan\u0131n en g\u00fcvenli \u00fclkeleri listesi a\u00e7\u0131kland\u0131\u00d6nce dire\u011fe sonra tamirhaneye \u00e7arpt\u0131! Deh\u015fet g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler
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