Flash!\nDHA: "A\u00e7\u0131k \u0130hale Usul\u00fc" ile ger\u00e7ekle\u015ftirilen ihaleye 7 istekli firma teklif verirken de\u011ferlendirme s\u00fcrecinin ard\u0131ndan kazanan firma ile s\u00f6zle\u015fme imzalan\u0131p millet bah\u00e7esinin yap\u0131m\u0131na ba\u015flanacak.PARTNERBu teknoloji 'pes' dedirtti! G\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u0131rpt\u0131\u011f\u0131 anda...Salda G\u00f6l\u00fc Millet Bah\u00e7esi\u2019nin ihalesi yap\u0131ld\u0131Zehirlenen k\u0131z\u0131l tilkiye tedavi
Okuyucu Yorumları 0 yorum