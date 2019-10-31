Flash!\nDHA: \u0130stinaf Mahkemesi, "Silahl\u0131 ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne \u00fcye olmamakla birlikte \u00f6rg\u00fcte bilerek ve isteyerek yard\u0131m etmek" su\u00e7undan 4 y\u0131l 2 ay hapis cezas\u0131na \u00e7arpt\u0131r\u0131lan CHP Eski Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verdi.PARTNER H\u00fcrrem Sultan \u015fimdi de Kleopatra oldu!Tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 2 ki\u015fiyi aya\u011f\u0131ndan vurdu, ka\u00e7amadan yakaland\u0131Kazakistan\u2019da d\u00fc\u015f\u00fck seviyeli zenginle\u015ftirilmi\u015f Uranyum Bankas\u0131 faaliyete ge\u00e7ti
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