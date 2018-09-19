KADIN

Flaşlar onun için patladı! Defileye damga vuran frikik

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 19.09.2018 10:48 | Son Güncelleme

Londra Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Roberta Einer defilesine adı açıklanmayan model, performansından biraz daha fazlasını ortaya koyunca, defilede damga vuran anların yaşanmasına neden oldu. Bir süre frikik verdiğinden bihaber yürüyen manken durumu anlayınca hemen toparlandı ama flaşlar çoktan patlamıştı bile.

Flaşlar onun için patladı! Defileye damga vuran frikik

Balmain ve Alexander McQueen gibi ünlü markalarla çalışan moda tasarımcısı Roberta Einer lüks moda koleksiyonunu Londra Moda Haftası'nda moda severlerin beğenisine sundu.

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Ancak moda şovuna damga vuran şey podyumda yürüyen modelin frikiği oldu. Gümüş ve bronz payetlerle kaplı bir smokin ceket ve ceketle eşleşen şort giyen model podyumda yürümeye başlar başlamaz ilgiyi üzerine çekti.

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Bir süre frikik verdiğinden habersiz yürüyen model toplarlandı toparlanmasına ama flaşlar patlamıştı bile.

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Londra Moda Haftası Defilede frikik

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