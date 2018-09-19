Flaşlar onun için patladı! Defileye damga vuran frikik

Balmain ve Alexander McQueen gibi ünlü markalarla çalışan moda tasarımcısı Roberta Einer lüks moda koleksiyonunu Londra Moda Haftası'nda moda severlerin beğenisine sundu.

Ancak moda şovuna damga vuran şey podyumda yürüyen modelin frikiği oldu. Gümüş ve bronz payetlerle kaplı bir smokin ceket ve ceketle eşleşen şort giyen model podyumda yürümeye başlar başlamaz ilgiyi üzerine çekti.

Bir süre frikik verdiğinden habersiz yürüyen model toplarlandı toparlanmasına ama flaşlar patlamıştı bile.



