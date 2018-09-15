Florence kasırgası 4 can aldı

ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı.

Florence kasırgası karaya ulaştı

1 / 22 Kategorisi 1'e düşürülen Florence sabah saatlerinde Kuzey Carolina'nın doğusundaki Wrightsville sahiline ulaştı.

2 / 22 Kasırganın etkili olduğu Kuzey Carolina'nın Wilmington eyaleti emniyeti konuya ilişkin "Wilmington'daki Florence kasırgasında iki kişinin öldüğünü teyit ediyoruz. Bir anne ve bebeği evlerinin üzerine düşen ağaç nedeniyle hayatını kaybetti. Yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı." açıklamasında bulundu.

3 / 22 Hampstead kentinde de görevliler, devrilen ağaçlar nedeniyle yolların kapanmasından dolayı müdahale edilemeyen kalp krizi geçiren bir kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

4 / 22 Valilikten yapılan açıklamada ise, Lenoir kentindeki bir erkeğin, jeneratörün fişini takmaya çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği duyuruldu.

5 / 22 Acil durum yetkilileri Kuzey Carolina kıyılarında kasırga nedeniyle yüksekliği 3 metreye ulaşan dalgalar oluştuğunu açıkladı.

6 / 22 Kasırga nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina'da 600 bin kişi elektriksiz kaldı.

7 / 22 Uzmanlar kasırganın kategorisinin 1'e düşmüş olmasına rağmen etkilerinin hayati tehlike arz ettiği uyarısında bulundu.

8 / 22 Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti.

9 / 22 Ayrıca kasırganın yol açtığı şiddetli rüzgar ve sellerin etkilemesi beklenen Maryland ve Georgia eyaletleri ile başkent Washington'da da acil durum ilan edilmişti.

10 / 22 Toplamda 10 milyon kişiyi etkileyebileceği söylenen kasırganın 170 milyar dolarlık hasara yol açabileceği tahmin ediliyor.

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