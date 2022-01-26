HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Florida'da tekne alabora oldu! Çok sayıda kişi kayboldu

Florida'da tekne alabora oldu! Çok sayıda kişi kayboldu

26.01.2022 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaleti açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 39 kişinin kayboldu. Alabora olan tekneden bir kişinin kurtarıldığı belirtilirken, kaybolan kişileri arama çalışmalarının ise sürdüğü açıklandı.

Florida'da tekne alabora oldu! Çok sayıda kişi kayboldu

ABD Sahil Güvenlik’ten yapılan açıklamada, Fort Pierce Inlet’in yaklaşık 72 kilometre doğusunda ters dönmüş bota tutunan bir adamın kurtarıldığı kaydedildi. Açıklamada, kurtarılan kişinin hava şartları nedeniyle devrilen teknede kendisinin dışında 39 kişinin daha bulunduğunu ve kimsede can yeleğinin olmadığını söylediği belirtildi.

İNSAN KAÇAKÇILIĞI ŞÜPHESİ

Sahil Güvenliğin olayın insan kaçakçılığı ile ilgisi olduğundan şüphelendiği kaydedilen açıklamada, Bahamas adalarından cumartesi akşamı çıkan teknedeki diğer 39 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı. (AA-İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Son rapor tedirgin etti! "Aşıların etkililik oranını düşürüyor"Son rapor tedirgin etti! "Aşıların etkililik oranını düşürüyor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

Mesut Özil depremi! Yeni takımını bile duyurdular

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Yasak ilişki...

O mesajlar okununca... Esmanur'u annesi boğarak öldürmüştü! Vahşetin sebebi ortaya çıktı: Yasak ilişki...

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İmamoğlu'ndan eleştirilere sert tepki

İlginizi Çekebilir

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

Fiyatını görünce bir an kendinize gelemeyeceğiniz kol saatleri

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Sizi rahat ve mışıl mışıl uyutacak...

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.