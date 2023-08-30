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Florida'yı Idalia Kasırgası vurdu! Nadir görülen hava olayı uçak kokpitinden kaydedildi

30.08.2023 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Florida eyaletini vuran Idalia Kasırgası ile meydana gelen ve nadir görülen hava olayı uçağın kokpitinden kaydedildi. Kasırga nedeniyle birçok bölgede 850’den fazla uçuş iptal oldu. Ulusal Kasırga Merkezi de kasırganın kategori 4 seviyesine ulaştığını duyurdu.

ABD’nin Florida eyaletini vuran Idalia Kasırgası’nda bir uçağın kokpitinden kaydedilen fırtına görüntüleri şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan ve nadir görülen doğa olayının kaydedildiği anlar hayranlık uyandırdı.

850'DEN FAZLA UÇUŞ İPTAL

Idalia Kasırgası birçok bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Kasırga Merkezi (NHC) kasırganın kategori 4 seviyesine ulaştığını açıkladı. Kasırga nedeniyle bölgede 850’den fazla uçuş iptal edildi. Southwest Havayolları (LUV.N) 200'den fazla uçuşu iptal ederken, Delta Havayolları (DAL.N) 148, American Havayolları (AAL.O) ise bu sabah itibarıyla 98 uçuşu iptal ettiğini duyurdu. Ülke genelinde yaklaşık 795 uçuş da ertelendi.

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ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Kasırganın vurduğu Florida eyaletinde birçok evde hasar meydana gelirken, elektrik kesintileri de yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle yerleşim yerlerinin sular altında kaldığı bölgelerde mahsur kalanlar için tahliye çalışmalarına başlandı. (AA)

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