Flört şiddeti! Birbirini çok seven insanların nasıl oluyor da birbirine zarar verecek hale geliyor?

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, “Genel olarak erkeklerin flört şiddetini yaptığına dair bir algı olsa da kadınlar da şiddetin birçok çeşidini partnerine yapabilmektedir” dedi. Aslı Özsoy, son zamanlarda artan aşk cinayetleri, flört şiddeti, eski eşini yaraladı ya da öldürdü, kıskançlıktan gözü döndü, sevgilisini sokak ortasında dövdü, istismara uğradı gibi şiddete dayalı haberlere dikkat çekti. “İlişkilerde birbirini çok seven insanların nasıl oluyor da birbirine zarar verecek hale geliyor?” diye soran Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, “Sadece fiziksel şiddet de değil, baskıyla ve kısıtlamalarla oluşan sözlü olan psikolojik şiddet, kişinin izin hakkı vermediği halde “hayır” demesine rağmen cinsel şiddet ve istismar olması da ilişkide büyük bir sorun oluşturmaktadır. Aşk için körlük hali diyebiliriz. Flört döneminde yaşanan duygu yoğunluğunda karşı tarafın olumsuz tutum ve davranışları daha katlanılabilir gözükebilir gözümüze veya bazı şeylerin zamanla değişeceğine inancımız oluşur çünkü aşk böyle büyüleyici bir durumdur. Kişiler birbirlerini tanıyıp, anlaştığı, psikolojik olarak mutlu hissettiği, kendilerine zarar vermeyeceği algısına sahip olduğunda sağlıklı bir ilişki devam eder. Bunun haricinde ilişkinin başlarında güç ve otoriteyi oluşturmaya yönelik flört şiddeti ortaya çıkar. Genel olarak erkeklerin flört şiddetini yaptığına dair bir algı olsa da kadınlar da şiddetin birçok çeşidini partnerine yapabilmektedir” diye belirtti.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aslı Özsoy, şiddeti şu başlıklar altında değerlendirdi; FİZİKSEL FLÖRT ŞİDDETİ Bir partnerin diğerinin bedenine kasıtlı olarak zarar verme durumudur. Bu kişide ya öfke kontrol bozukluğu vardır ya da bu durumdan haz duymaktadır. Otorite ve gücün onda olması gerektiğini ispatlamaya çalışır. Örneğin; tırmalamak, tokat atmak, itmek, sıkıştırmak, ısırmak, boğmak, yakmak, dövmek, silahla yaralamak vb. davranışlardır. CİNSEL FLÖRT ŞİDDETİ Bir partnerin diğerini cinsel birliktelik veya yakınlık yaşamak için zorlaması, cinsellik konusunda “hayır”ı kabul etmemesidir. Bu kişinin, kişilik bozukluğunun olduğunu veya sapkınlıkları olan takıntılı bir kişilik yapısı olduğunu gösterebilir. Örneğin; tecavüz, tecavüz girişimi, taciz ve kürtajı da içine alan cinsel istismar davranışlarıdır. PSİKOLOJİK FLÖRT ŞİDDETİ Bir partnerin diğerinde korku uyandıracak, kendine olan güvenini ve saygısını zedeleyecek biçimde konuşması ve davranmasıdır. Burada kişinin daha bencil bir kişiliğe sahip olabileceği ya da kendisinin psikolojik bazı sorunlarının olabileceği düşünülebilir. Örneğin; aşağılamak, arkadaşlarının önünde küçük düşürücü davranışlarda bulunmak, partnerinin duygu ve düşüncelerini önemsemeyerek kendi istek ve beklentilerini karşılatmaya çalışmak, değersiz hissettirmek, ona mecburmuş gibi algı oluşturmak ya da suçlayarak azalamak gibi fiziksel bir durum içermeyen ancak karşıdakini psikolojik olarak yaralayan ifadeleri barındırmaktadır.