HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Flört şiddeti nedir? Flört şiddeti nasıl anlaşılır?

Flört şiddeti nedir? Flört şiddeti nasıl anlaşılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme

Sevgiliniz kimlerle görüştüğünüzü denetliyor mu? Kıskançlığı, sevgisinin dışavurumu gibi mi gösteriyor? Sosyal medya hesaplarınızı sık sık kontrol ediyor mu? Eğer bu soruların cevabı evet ise siz de flört şiddetine maruz kalıyor olabilirsiniz. Uzman Psikolog Yağmur Taş Gül, toplumda oldukça yaygın görülen bu sorun hakkında çözüm önerilerinde bulundu.

Flört şiddeti nedir? Flört şiddeti nasıl anlaşılır?

Toplulumuzda yaygın bir inanış olan ‘seven kıskanır’ anlayışı yüzünden kıskançlığın getirdiği şiddet de normalleştirilebiliyor. Ancak aşırıya varan kıskançlıklar sebebiyle ilişkide taraflardan biri diğerine fiziksel şiddet uygulayabilir hatta ölümüne bile sebep olabilir. Flört şiddetine maruz kalan tarafın genel olarak kadın olduğu düşünülse de erkeklerden de bu durumdan şikayetçi olanların sayısı az değil. Flört şiddetine en çok maruz kalınan dönemin duygusal yoğunluğun en yüksek düzeyde yaşandığı yaş grubu olan ergenlik ve genç erişkinlik döneminde yaşandığını söyleyen Uzm. Psk. Yağmur Taş Gül, sözlerine şöyle devam etti: “Partnerin ruhsal ve davranış problemleri, problem çözme ve stresle başa çıkma yetersizliği, antisosyal kişilik bozukluğu, çocukluk döneminde şiddete uğrama veya ihmal edilme, iletişim beceri azlığı ve çatışma çözme sorunları flört şiddetine yol açmaktadır. Bununla birlikte şiddete uğrayan partnerin sessiz kalması, bu durumu gizlemesi ve normal kabul etmesi flört şiddetini arttırmaktadır. Flört şiddetinin ölüm, yaralanma gibi etkileri olurken; aynı zamanda şiddete maruz kalan kişilerde travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, anksiyete(kaygı), öfke, özgüven sorunları ve intihar gibi sonuçları da olabilir. Flört şiddeti temel olarak 6 ana başlıkta toplanmaktadır. Bunlar; fiziksel, psikolojik, cinsel, sosyal, dijital ve ısrarlı takip şiddeti olarak sıralanabilir.”

FLÖRT ŞİDDETİNİ NASIL ANLARIZ ?

• Partnerin, sana ve çevresine karşı öfkesini kontrol etmekte zorlanıyorsa,
• Sana sürekli müdahale edip, baskıcı davranıyorsa,
• Seni birçok konuda kısıtlayıp, engelliyorsa ,
• Her konuda haklı oluyor ve senin fikrinin hiçbir önemi olmuyorsa,
• Sürekli seni küçümsüyor, aşağılıyor ve yapmak istemediğin şeylere seni zorluyorsa,
• Daha önceki ilişkilerinde kız arkadaşına zarar verdiğini duyduysan,
• Kadınların, erkeklerden daha değersiz olduğunu söylüyor ve bazen kadınların dayağı hakettiğini düşünüyorsa,
• Onun yanındayken korkuyor ve kendini güvenli hissetmiyorsan, sürekli sana bağırıyor ve onu sakinleştirmeyi başaramıyorsan,
• Yalnızlaştırıldığını hissediyor ve kendi isteklerinden sürekli ödün veriyorsan ,
• İstemediğin halde seni cinselliğe zorluyorsa,
• Tüm sosyal medya hesaplarını kontrol altında tutmak istiyorsa,

Flört şiddetine maruz kalıyorsun demektir.

FLÖRT ŞİDDETİ KARŞISINDA NELER YAPABİLİRİZ?

Flört şiddeti karşısında öncelikle yapılması gerekenin farkındalık kazanmak olduğunu söyleyen Gül, : “Şiddetin normal olmadığı, bu durumun normalleştirilmemesi gerektiğinin bilincinde olunmalıdır. Şiddetin olduğu yerde sevgi ve saygıdan bahsetmek mümkün değildir. “Bir kereden bir şey olmaz”, “Ben de hatalıydım”, “O beni seviyor, öfkesini kontrol edemedi”, “ Yaptı ama sonrasında pişman oldu” gibi cümleler şiddeti kabul edip alıştığının göstergesidir. Bunları kabul ettikçe şiddet giderek artar. Yapmanız gereken en önemli şey; kendinizi değerli görmek ve önce kendinizi önemsemektir. Partnerinize karşı aşırı fedakarlıktan kaçınarak hayır demeyi öğrenin. Sürekli partnerinizi memnun ve mutlu etmek zorunda değilsiniz. İlişkinizde kendi sınırlarınızı iyi belirlemelisiniz. Partnerinizin, kendi yaşam alanınıza müdahale etmesine daha ilişkinin başından itibaren izin vermeyin. Eğer partneriniz şiddeti bir problem olarak görmüyorsa, bunun için herhangi bir önlem almıyorsa, onun değişeceğini düşünüp kendini avutma. Yapmanız gereken zarar görmeden o ilişkiden uzaklaşmaktır. Uzaklaşmak istediğiniz halde partneriniz buna müsaade etmiyorsa, ailendenizden ya da yakın gördüğünüz bir yetişkinden yardım isteyebilirsiniz. Yalnız olmadığınızı hissetmek sizi güçlendirir. Fiziksel şiddete maruz kalıyorsanız polis, jandarma, Alo 183 ya da Mor Çatı gibi dayanışma merkezlerinden yardım alabilirsiniz. Eğer şiddet gördüğünüz halde ondan ayrılamıyorsanız ve ona çok bağlandığınızı hissediyorsanız, bir uzmandan psikolojik destek alabilirsiniz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlamaİtalya'da koronavirüs vakalarının görüldüğü bölgelerde giriş ve çıkışlara sınırlama
Sağlıklı bir cilt için nasıl cilt bakımı yapılmalı?Sağlıklı bir cilt için nasıl cilt bakımı yapılmalı?
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
psikoloji flört şiddeti kıskançlık

En Çok Okunan Haberler

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

Lisede skandal! Müdür odasında öğrenciye saldırdı

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

İran'ı karıştıran Koronavirüs iddiası

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

Ali Koç, taraftarların arasına atladı

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

İdlib'de sıcak gelişme... TSK konvoyu kente girdi

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

Korkulan oluyor: Dört ülkeye daha sıçradı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Koronavirüs için önemli 'maske' uyarısı

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Sağlık Bakanlığı yayımladı! Acil bir durumda yönlendirilecek 25 hastane

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koronavirüsten nasıl korunuruz? İşte 10 öneri

Koronavirüsten korunmak mümkün mü?

Sağlıklı bir cilt için nasıl cilt bakımı yapılmalı?

Sağlıklı bir cilt için nasıl cilt bakımı yapılmalı?

Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçları

Vücut tipine göre kilo vermenin ipuçları

Diş hassasiyetini önlemek mümkün mü?

Su içmek bile işkenceye dönüşüyorsa dikkat!

Karın Germe (Abdominoplasti)

Karın germe ameliyatı ağrılı mıdır?

Kabızlık nedenleri nelerdir? Kabızlık için çözüm önerileri nelerdir?

Kabızlık için çözüm önerileri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.