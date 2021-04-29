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Foça Tatil Köyü’nün ihalesi tamamlandı: 131 milyon TL teklif verildi

29.04.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında kapatılan ve ardından özelleştirilmesi için daha önce üç kez ihaleye çıkılan Türkiye’nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü’nün merakla beklenen ihalesi tamamlandı. En yüksek teklif 131 milyon TL ile BKG Ortak Girişim tarafından verildi.

Foça Tatil Köyü’nün ihalesi tamamlandı: 131 milyon TL teklif verildi

Foça Fransız Tatil Köyü, 1967 yılında ülkemizin ilk tatil köyü olarak hizmete açıldı. Tatil Köyü, 1967-2005 tarihleri arasında faaliyet gösterdi. Daha önce 2006 ve 2018 yıllarındaki ihaleler, Özelleştirme İdaresince tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı.

131 MİLYON TL TEKLİF VERİLDİ

Merakla beklenen Foça Tatil Köyü’nün ihalesi gerçekleştirildi. Foça Tatil Köyü’nün 49 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği belirtildi. Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Foça ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan; tesis, bina ve müştemilatın yer aldığı tatil köyü için en yüksek teklif 131 milyon TL ile BKG Ortak Girişim tarafından verildi.

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Foça Tatil Köyü taşınmazları üzerinde; 400 adet oda (bungalov tipinde), çok sayıda peyzaj unsuru olarak kullanılan zeytin ağacı, fıstık çamı ve benzeri ağaçlar, traverten malzemeden imal edilmiş yürüyüş yolları, açık alan ve kapalı alan aydınlatma sistemleri, yüzme havuzu, amfi tiyatro, güzel sanatlar binası, disko, revir binası, basketbol sahası, tenis kortları, hamam, lojam binası, butik, çamaşırhane bulunurken, tatil köyünün 900 metrelik plaja sahip konumda olduğu ifade edildi. (İHA/DHA)

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