Foça'yı ayağa kaldıran olayla ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize yayılan akaryakıt ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum özetle şunları söyledi: "Foça'daki denize akaryakıt sızıntısıyla ilgili olarak kirliliğin sebebi araştırılıyor. Bölgede 80 kişi çalışıyor. Sızıntı kontrol altına alındı."

