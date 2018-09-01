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Foça'yı ayağa kaldıran olayla ilgili önemli açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize yayılan akaryakıt ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Foça'yı ayağa kaldıran olayla ilgili önemli açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Foça'da denize yayılan akaryakıt ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum özetle şunları söyledi: "Foça'daki denize akaryakıt sızıntısıyla ilgili olarak kirliliğin sebebi araştırılıyor. Bölgede 80 kişi çalışıyor. Sızıntı kontrol altına alındı."

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Anahtar Kelimeler:
Foça Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

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