Foça'da 34 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 34 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Yenifoça Mahallesi Arslanburnu mevkisinde çalılıklar arasında gizlenen bir grubun olduğunu belirledi.
Ekipler, alanda yaptıkları kontrolde, deniz yoluyla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında oldukları tespit edilen 34 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemleri sonrası Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.