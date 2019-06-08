Foça'da denizde sürüklenen 53 kaçak göçmen kurtarıldı

FOÇA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinden, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Foça'dan, Yunan adalarına gidebilmek için denize açılan bir grup kaçak göçmen, bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenmeye başlayınca, dün saat 08.25'te telefonla arayıp yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik botundaki görevliler Foça'nın kuzeybatısında olan kaçakların bulunduğu botun yerini tespit etti. Arızalanan lastik bottaki Afganistan uyruklu 53 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi. 13'ü erkek, 13'ü kadın, 27'si çocuk olan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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