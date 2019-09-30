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Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:19 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü ileri sürülen ve dün Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku şikayetlere neden olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti.

Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun taşması sonucu denize döküldüğü ileri sürülen ve dün Gencelli sahillerine ulaşan petrol atıklarının yaydığı kötü koku şikayetlere neden olurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü harekete geçti. 50 kişilik ekip, bölgede çalışma başlattı. Özel kıyafetli temizleme ekibi, atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı, poşetlere doldurdu.
Foça ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Gencelli sahili üzerinde evi bulunanlar, 25 Eylül'de denizden ağır koku geldiğini fark etti. Mahalle sakinleri, dayanılmaz olduğu belirtilen kokunun kaynağının araştırılması için belediyelere, Sahil Güvenlik ekiplerine ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Yapılan incelemenin ardından kirliliğin gemilerden değil, bölgedeki bir sanayi tesisinin atık havuzunun ani ve aşırı yoğunlukta yağan yağmurun etkisiyle taşması sonucu meydana geldiği ve denize petrolün sızdığı ifade edildi.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, yüklenici firma aracılığı ile bölgede temizlik çalışması başlattı. Kadın ve erkeklerden oluşan 50 kişilik ekip, sahile bulaşan atıkları emdirme ve vakumlama yöntemiyle topladı.
Foça Çevre Kültür Platformu Dönem Sözcüsü Bahadır Doğutürk, kirliliğin yaklaşık 7- 8 kilometreyi etkilediğini savunarak, "25 Eylül 2019 gece yarısından itibaren bu bölgede yaşayan bizler, çok ciddi bir geniz yanması, çok ciddi bir koku ile güne uyandık. O günden bugüne bölgede yaşayanlar sürekli şikayette bulundular. Dün itibari ile henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Aslında hala kokunun kaynağı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Fakat denizde balık tutan arkadaşların çektiği bazı fotoğraflarda körfez üzerinde çeşitli yerlerde petrol atığı olduğu görülüyor" dedi.
'UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI'
Kirliliğin Yeni Foça'dan Çakmaklı'ya kadar olan geniş bir bölgeyi etkilediğini aktaran Bahadır Doğutürk, "Aslında geçen yıl 30 Ağustos'ta bölgede çok ciddi bir petrol sızıntısı yaşandı. O nedenle bu durum bizim için sürpriz değil. Bu kadar hassas olan bölgede, önlemlerin alınması gerekiyordu. Bugün yaşadıklarımız, geçen yıl uyarılarımızın dikkate alınmadığının göstergesi. Herhangi bir önlem hala alınmadı. Kaza olabilir ama olduğu anda eğer etrafını bariyerlerle veya çeşitli teçhizatlarla kapatabilirsek yayılmasının önüne geçebiliriz. Bugün 6'ncı gün biz hala kıyıyı temizlemeye çalışıyoruz. Yani önlemlerin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gördük. Buradaki kirlilik 1960'lı yıllardan beri devam ediyor. Biz sanayiye karşı değiliz ama geleceği düşünmeden yapılan sanayi yaşamı tehdit ediyor. Aliağa-Foça bölgesi bir iklim suç mahallidir. Burası temizlenmeden İzmir temizlenemez" diye konuştu.
VATANDAŞLAR ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİ
Mahalle sakinlerinden Arslan Büyüktürkoğlu da "Deniz kenarında evim var. İnanılmaz bir koku ile uyandık. Günlerdir bu sürüyor. Hiçbir kurumun ilgilendiği yok. Dün bu ekipler geldi ve denizi temizlemeye çalışıyorlar. Daha temizlenmiş de değil. Denize giremiyoruz, kokudan yaşanmıyor. Denizimiz kirlendi. Bunun önlemi kirlendikten sonra temizlemek değil, kirlenmesinin önüne geçmektir" diye konuştu.
Tayfun Yıldırım ise 40 yıldır burada yaşadığını belirterek, "Bu sorun son zamanlarda çok arttı. Geçen yıl da büyük bir felaket yaşadık. Bu senelerde bu kadar ağırlaşmasının nedeni gemi çoğaldı. Bu durum bizi olumsuz şekilde etkiliyor. Ağır bir koku var. Denize giremiyoruz. Eskiden ufak tefek oluyordu. Şimdi olduğu gibi kıyıyı kaplıyor. Bunlar yetmezmiş gibi şimdi bir de fabrikalar havayı kirletiyor. Bu durumunun önüne geçilmiyor. Gemilerin, fabrika bacalarının sürekli kontrol edilmesi gerekiyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

Foça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyorFoça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyorFoça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyorFoça'da kıyılara bulaşan petrol atığını 50 kişilik ekip temizliyor

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