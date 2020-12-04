Ford Ranger tabanlı Yeni 2022 Volkswagen Amarok farklı tasarıma sahip olacak

Volkswagen’in Ford ile ilk ortaklık meyvesi Yeni 2022 Volkswagen Amarok yakında ortaya çıkacak. Yeni 2022 VW Amarok, Ford Ranger tabanlı olacak. Alman otomobil üreticisi, üreteceği kamyonetin tasarımını platform kardeşinden çok farklı yapacak. VW Group Avustralya Genel Müdürü Michael Bartsch, Motoring.com’a yaptığı açıklamada, Mercedes-Benz’in ve Nissan’ın bir nesil X-Class için yaptığı hatayı yapmayacaklarını belirtti.

YENİ 2022 VOLKSWAGEN AMAROK ÜRETİLECEK Mİ?

Yeni 2022 Volkswagen Amarok üretime geçecek ancak, ABD pazarına gelip gelmeyeceği şu an netlik kazanmadı. Yeni 2022 VW Amarok zaten farklı bir çok pazarda satışta olacak. Avustralya aynı zamanda Ford’un yeni nesil Ranger modelinin geliştirildiği yer. Marka üretilecek yeni Amarok’un Ranger’dan farklı tutacaklarının altını çizerek belirtti.

YENİ 2022 VW AMAROK NE ZAMAN ÜRETİME GEÇECEK?

Volkswagen, bu baharın başlarında Ford ile yapılan anlaşma olmasaydı yeni Amarok’un olmayacağını doğrulamıştı. Yeni Volkswagen Amarok üretilecek ancak, Ford Ranger’dan nasıl farklılaşacağı şu an için belli değil.

YENİ 2022 VW AMAROK’UN ALT YAPISI NASIL OLACAK?

Bir söylentiye göre Yeni 2022 Volkswagen Amarok’un güç aktarım mekanizmasını Ford’dan ödünç alacağı yönünde. Yeni Ranger’da ise 2.0 litrelik çift turbolu dört silindirli dizel ünite ile, 3.0 litrelik V6 dizel motorun yer alacağı bildirildi.



