Ford ve Chevrolet'i tedarik zinciri sorunları vurdu: Mustang ve Camaro üretiminden kötü haber!

Tedarik zinciri sorunları otomobil üreticilerini etkilemeye devam ediyor. Kovid-19 pandemisi ile tetiklenen küresel bir çip kıtlığı ile boğuşan otomobil endüstrisi bu yüzden üretimi durdurmak zorunda bile kalıyor. Bu kez tedarik zincirinde yaşanan aksamalardan etkilenen iki firmanın hem Ford hem de Chevrolet olduğu ortaya çıktı. Haber kaynakları, Hem Ford'un hem de General Motors'un tedarik zinciri sorunları nedeniyle sırasıyla Mustang ve Camaro için üretimi durdurmak zorunda kaldığını bildirdi.

MUSTANG VE CAMARO ŞOKU! ÜRETİMİ DURDURDULAR

Amerikalı teknoloji sitesi The Verge'ün haberine göre; Ford ve Chevrolet, tedarik zinciri sorunları nedeniyle Mustang ve Camaro'nun üretimini bir hafta süreyle durdurdu. Durdurmanın araçları satın almayı çok zorlaştırmayacağı tahmin ediliyor.

AÇIKLAMALAR GEÇEN HAFTA GELDİ

Reuters'ın geçtiğimiz hafta yaptığı habere göre ise Ford, üretim durdurma kararına ilişkin bir açıklama yaptı ve içinde bulunduğumuz 4 Nisan haftasında üretimin durdurulacağını paylaştı.

Ford o açıklamada, Mustang'lerin üretildiği Flat Rock fabrikasında otomobil üretmemesinin nedeni olarak açıkça çip krizi olarak bilinen yarı iletken kıtlığını gösterdi.

Aynı habere göre GM de konuya ilişkin yaptığı açıklamada Cadillac CT4, Cadillac CT5 ve Chevrolet Camaro'yu ürettiği Lansing Grand River tesisinde üretimi durduracağını ve üretimin durdurulmasının çiplerle alakalı olmadığını söyledi. Ancak başka bir ayrıntı da vermedi.

