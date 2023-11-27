Forklift ile dorse arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi! Olay anı kamerada

Dehşete düşüren olay, 25 Kasım'da Gönen ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı forklift çimento yüklerken geri manevra yaptı. Bu sırada Erol Saygıvar TIR'ın dorsesi ile forklift arasında sıkıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Saygıvar'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan forklift sürücüsü S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

Olayı fark eden diğer işçiler ve forklift sürücüsünün Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

(DHA)





