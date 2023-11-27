HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Forklift ile dorse arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi! Olay anı kamerada

Forklift ile dorse arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi! Olay anı kamerada

27.11.2023 15:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da forklift ile TIR'ın dorsesi arasında sıkışan Erol Saygıvar (61), hayatını kaybetti. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Forklift ile dorse arasında sıkıştı, feci şekilde can verdi! Olay anı kamerada

Dehşete düşüren olay, 25 Kasım'da Gönen ilçesindeki bir çimento fabrikasında meydana geldi. S.Y.'nin kullandığı forklift çimento yüklerken geri manevra yaptı. Bu sırada Erol Saygıvar TIR'ın dorsesi ile forklift arasında sıkıştı.

9507342971a8433821432658ecfc53f7

Olay yerinde hayatını kaybeden Saygıvar'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan forklift sürücüsü S.Y. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

137ab6d697de416d77837e004b3510b0

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, yük taşıyan forkliftin geri manevra yaptığı sırada TIR'ın dorsesindeki brandayı örtmeye çalışan Erol Saygıvar'a çarptığı, ardından forklift ve dorse arasında sıkışan Saygıvar'ın yere düştüğü anlar yer aldı.

d543b75ba89bd59748fb405a1291fd13

Olayı fark eden diğer işçiler ve forklift sürücüsünün Saygıvar'ın yanına geldiği anlar da görüntülere yansıdı.

d37f4474971c602858fe9aa646f01ffe

(DHA)

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zonguldak'ta batan gemideydi: Kayıp denizci Ömer Hebip ile ilgili o detay ortaya çıktı! "Böyle olmamalıydı"Zonguldak'ta batan gemideydi: Kayıp denizci Ömer Hebip ile ilgili o detay ortaya çıktı! "Böyle olmamalıydı"
Ogün Samast hakkında yeni gelişme! Tahliye edilmiştiOgün Samast hakkında yeni gelişme! Tahliye edilmişti
Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdiBileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi
Anahtar Kelimeler:
Isparta Tır dorse forklift
En Çok Okunan Haberler
Beklenen açıklama geldi: Asgari ücrette tarih belli oldu

Beklenen açıklama geldi: Asgari ücrette tarih belli oldu

Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Ahlak polisleri evini bastı... TikTok'ta para için göğüslerini açan 'Laz kızı' gözaltına alındı

Belediye Başkanı Tanju Özcan muradına erdi!

Belediye Başkanı Tanju Özcan muradına erdi!

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

Sigara içmek için aracından indi, feci şekilde can verdi! O anlar kamerada

İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi!

İzmir bilmecesinde kulisler hareketlendi!

İnşaatta korku dolu anlar kamerada! İş arkadaşlarını kepçeyle kovaladı

İnşaatta korku dolu anlar kamerada! İş arkadaşlarını kepçeyle kovaladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Bileğinizdeki teknoloji! Apple Watch Series 7 indirime girdi

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Milyonerle evli! Olay itiraf: Hayat çok zor

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.