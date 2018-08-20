PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android için yayınlanan Fortnite 5.21 güncellemesi ile oyuna keskin nişancı tüfeği çatışması ve uçuşan 50’ler modu ekleniyor. Sınırlı süreyle kullanıma sunulan bu modların tüm detayları aşağıda yer alıyor.

Fortnite 5.21 güncellemesi ile gelen yenilikler

Uçuşan 50’ler modu



Bu mod geleneksel 50’ye 50 modunun biraz değişik, hareketlilik ve hızın önem kazandığı bir hali. Planörler yüksekten düşüşlerde yeniden açılabilir. Haritanın her yanında daha fazla Savuran Bomba, Zıplatan Kare ve Trambolin bulunur. Oyuna dalın ve göklerde süzülün!

50’ye 50’deki ganimetler, cephane ve kaynak seviyeleri

10 metreden daha yüksekte ve havadayken zıplama tuşuna basarak planörünüzü açın.

Sandıklara Savuran Bomba eklendi ve çıkma ihtimali iki katına çıkarıldı.

Yer ganimetlerine Savuran Bomba eklendi.

Kazıklı Tuzak çıkma ihtimali azaltıldı.

Zıplatan Kare ve Trambolin çıkma ihtimali yükseltildi.

Profil istatistikleri (avlama/avlanma ve zafer sayıları) bu modda kaydedilmeyecek.