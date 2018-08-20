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Fortnite 5.21 güncellemesi ile gelen yenilikler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2018 07:43 | Son Güncelleme

Epic Games’in bir süre önce Android’de beta testlerine başladığı Battle Royale türündeki oyunu Fortnite bugün güncelleme aldı.

Fortnite 5.21 güncellemesi ile gelen yenilikler

PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS ve Android için yayınlanan Fortnite 5.21 güncellemesi ile oyuna keskin nişancı tüfeği çatışması ve uçuşan 50’ler modu ekleniyor. Sınırlı süreyle kullanıma sunulan bu modların tüm detayları aşağıda yer alıyor.

Fortnite 5.21 güncellemesi ile gelen yenilikler

Uçuşan 50’ler modu

Bu mod geleneksel 50’ye 50 modunun biraz değişik, hareketlilik ve hızın önem kazandığı bir hali. Planörler yüksekten düşüşlerde yeniden açılabilir. Haritanın her yanında daha fazla Savuran Bomba, Zıplatan Kare ve Trambolin bulunur. Oyuna dalın ve göklerde süzülün!

50’ye 50’deki ganimetler, cephane ve kaynak seviyeleri
10 metreden daha yüksekte ve havadayken zıplama tuşuna basarak planörünüzü açın.
Sandıklara Savuran Bomba eklendi ve çıkma ihtimali iki katına çıkarıldı.
Yer ganimetlerine Savuran Bomba eklendi.
Kazıklı Tuzak çıkma ihtimali azaltıldı.
Zıplatan Kare ve Trambolin çıkma ihtimali yükseltildi.
Profil istatistikleri (avlama/avlanma ve zafer sayıları) bu modda kaydedilmeyecek.

Keskin nişancı tüfeği çatışma modu

Yalnızca Keskin Nişancı Tüfekleri çıkacak.
Yer Ganimetlerinin belirmesi %50 azaltıldı.
Profil istatistikleri (avlama/avlanma ve zafer ayıları) bu modda kaydedilecek.

Silahlar ve eşyalar

Ağır Keskin Nişancı Tüfeği eklendi.
oDestansı ve Efsanevi çeşitleri mevcut.
oYer ganimetlerinde, sandıklarda, mühimmat desteklerinde ve otomatlarda bulunabilir.
oYeniden doldurulması vakit alsa da her bir atış korkunç hasar veriyor.
Oyunculara yaklaşık 150/157 hasar veriyor.
Bu mermiler yapılara da çok daha fazla (1050/1100) hasar veriyor.
Ağır Keskin Nişancı Tüfeği’nin mermi düşümü oranı diğer Keskin Nişancı Tüfeklerine göre daha azdır.
Mitralyöz
oMitralyöz kafadan vuruş çarpanı 2,5’tan 1,5’a düşürüldü.

Görevler ve sistemler

Haftalık Sürü Mücadelesi – Kurşun Geçirmez Suratsızlar
oYalnızca yakın dövüş silahları, tuzaklar veya kahraman becerileriyle öldürülebilen düşmanlar ekleniyor.
oBir kerelik Amaç Ödülü
1500 Altın
oTekrarlanabilir amaç ödülü
75 Bilet
Sürüye Meydan Oku görevlerindeki Güç Derecelendirmesi kısıtlamaları kaldırıldı.
oKısıtlamalar bazı oyuncuların Güç Seviyeleri yeterli olduğu halde Haftalık Meydan Okuma görevlerine erişmelerini engelliyordu.

Hata Düzeltmeleri

Sürüye Meydan Oku görevlerinde dalgalar arasında görünmesi gereken çarpan değerlerinin görünmemesi sorunu çözüldü.
İnşaatçı Liderliği görevinin yetenek ağacından nokta satın alındığında ilerleyememesi sorunu çözüldü.
Birden fazla Atlas noktasının olduğu Fırtınayla Savaş görevlerindeki Atlas etkinleştirme sorunu çözüldü.
Tamamlanan görev takibi sistemi artık 28. seviyede Bombayı Götür görevini doğru bir şekilde ilerletecek.
Felaketzedeler ve görev eşyaları artık dünya üzerinde turuncu kutular olarak görünmeyecek.

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