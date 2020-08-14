Fortnite'a yasak geldi, fırsatçılar ortaya çıktı!

Fortnite ile Apple'ın arası dün gece yarısından beri gergin. Zira, App Store kurallarını ihlal ettiği söylenen Fortnite, Apple'ın gece yarısı operasyonu ile birlikte App Store'dan silindi. Apple'a daha sonra Google da katıldı ve Google Play Store'daki Fortnite uygulaması da tamamen kaldırıldı. Daha sonra ise Epic Games, gerek sosyal medya üzerinden gerekse de yargı yoluyla hem Apple'a hem de Google'a karşı mücadeleye başladı. Yaşananların bu seviyeye gelmesi bazı fırsatçıların da elini ovuşturdu.

FORTNİTE YÜKLÜ İPAD'İ UÇUK FİYATLA SATIŞA ÇIKARTTILAR

Apple'ın Fortnite kararı sonrası, Fortnite yüklü cihaz sahipleri cihazlarını ikinci el satış sitelerine ekledi. Normalde çok daha düşük ücretlerle satılması gereken cihazlar, Fortnite yüklü etiketiyle siteye yüklenince daha yüksek ücretlerle listelendi. Bu durum bize yine bir zamanlar Google Play Store ve App Store'dan silinen Flappy Birds oyununu hatırlattı. Flappy Birds yüklü cihazlarını ülkemizde dahi yüksek fiyata satmak isteyenler olmuştu.

NORMAL FİYATININ 2,5 KATI

Örneğin; yukarıda gördüğünüz 7. nesil iPad ikinci el satış sitesinde 399 dolardan açık arttırmaya açıldı. Tableti açık arttırmaya girmeden satın almak isteyen kişinin ödemesi gereken ücret ise 900 dolar. 7. nesil iPad'in günümüz piyasasındaki fiyatı ise yaklaşık 360 dolar.

YA APPLE-GOOGLE-EPİC GAMES ÜÇLÜSÜ ANLAŞIRSA?

Fortnite yasağı görünüşe göre kendi piyasasını bile yarattı. Fortnite'ın geleceğinin ise ne olacağı bilinmiyor. Apple, Google ve Epic Games'in potansiyel anlaşmasıyla birlikte, normal fiyatından yaklaşık 600 dolar daha pahalıya satılan iPad'lerin, 360 dolarlık iPad'lerden ise bir farkı kalmayacak.

