Forum İstanbul AVM çalışma saatleri nedir? Forum İstanbul AVM saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

E5 ve TEM otoyollarının bağlantı noktasında yer alan Forum İstanbul AVM için metro ve otobüs olmak üzere farklı ulaşım yolları mevcuttur. İçerisinde 265 mağaza, 15 kafe, 34 restoran ve 5 bin araç kapasiteli otopark bulunan Forum İstanbul AVM ziyaretçilerine pek çok olanak sunmaktadır. Yerli ve yabancı birçok mağaza, Türk ve dünya mutfağından restoranlar, oldukça geniş alana yayılmış eğlence merkezleri ile ziyaretçi sayısı günden güne artmaktadır. Tüm bu imkânlarına ziyaretçilerine sunan Forum İstanbul AVM çalışma saatleri nedir?

Forum İstanbul AVM saat kaçta açılıyor?

Forum İstanbul AVM içerisinde Türkiye’nin ilk dev akvaryumu olarak karşımıza çıkan Turkuazoo’da yer almaktadır. Forum İstanbul AVM çalışma saatleri içerisinde ziyaretçilerine pek çok imkân sunar. İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde yer alan ve her gün binlerce kişinin akınına uğrayan Forum İstanbul AVM açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00’dır. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi hizmetine başlamaktadır.

Forum İstanbul AVM saat kaçta kapanıyor?

Forum İstanbul AVM kapanış saati hafta içi her akşam saat 22.00’dır. Alışveriş merkezi bu saatten itibaren hizmetine sonlandırmaktadır. Forum İstanbul AVM çalışma saatleri hafa içi günleri sabah 10.00 ila akşam 22.00 aralığındadır.

Forum İstanbul AVM cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Hafta içi olduğu gibi hafta sonu da hizmetine devam eden Forum İstanbul AVM çalışma saatleri benzerlik göstermektedir. Forum İstanbul AVM hafta sonu çalışma saatleri sabah saat 10.00’ da hizmete başlar. Alışveriş merkezi akşam saat 22.00’a kadar hizmetini sürdürmektedir. Resmî tatiller ve dinî bayramlarda belirlenen çalışma saatleri alışveriş merkezi ya da alışveriş merkezinin içerisinde yer alan mağazalar tarafından farklılık gösterebilir. Bundan dolayı bu günlerdeki açılış ve kapanış saatleri değişkenlik gösterebilir. Ziyaretçiler Forum İstanbul AVM resmî internet sitesinden bu değişiklikleri takip etme konusunda faydalanabilirler.



