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Fotoğraf çekmek için marketi yaktı!

23.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir AVM'nin marketine alışveriş yapmak için giren 16 yaşındaki İ.S., fotoğraf çekmek için mumu yaktı. Ardından mumu söndürmeden marketten çıkan genç kız, ilerleyen saatlerde markette yangın çıkmasına neden oldu. İş yeri çalışanlarının mumun yandığını fark etmeden kepenkleri kapatarak çıkmasının ardından gerçekleşen yangınla ilgili iz süren polis ekipleri, genç kıza ulaşarak gözaltına aldı. İ.S., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan markette, 13 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden AVM’nin güvenlik görevlisi durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince başlatılan çalışmayla yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürdü. İhbar üzerine gelen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

KİMLİĞİNİ POLİS EKİPLERİ BELİRLEDİ

Marketteki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, saat 16.30 sıralarında yangının çıktığı kozmetik bölümünde bir kızın dolaştığını fark etti. Bu durum üzerine yoğunlaşan ekipler, kızın reyondaki mumu yakıp, fotoğraf çektiğini ancak mumu söndürmeden marketten ayrıldığını tespit etti. Polis, AVM'nin diğer güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şüphelinin İ.S. olduğunu belirledi.

KASTININ KUNDAKLAMA OLMADIĞI ANLAŞILDI

Şüphelinin belirlenen adresindeki evine giden polis, İ.S.'yi ifadesini almak üzere emniyete getirdi. Burada ifade veren İ.S., mumu fotoğraf çekmek için yaktığını, söndürmeyi unuttuğunu ve yangın çıkarma kastının olmadığını belirtti. İ.S., yaşının küçük olması ve herhangi bir kundaklama kastının olmadığının anlaşılması üzerine savcılık talimatıyla emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA

Ayrıca İ.S.'nin marketteki mumu yaktığı ve yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülere, İ.S.’nin bir süre reyonda gezdiği, mumu yaktığı, fotoğraf çektiği, daha sonra mum yanarken reyondan ayrıldığı ve yangının çıktığı anlar yer alıyor.

DHA

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