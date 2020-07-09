Fotoğraf çekmek için sudan çıkarıp saldırdılar

Kazakistan medyasına göre, ülkenin Mangistav Eyaleti’nin Hazar Denizi kıyısındaki Kurık köyünde tatil yapanlar kıyıya yaklaşan bir fok balığı görünce, sudan çıkarıp fotoğraf çektirmek için hayvana taş ve sopalarla saldırdı. Kalabalık daha sonra fok balığını denize attı.

Kazakistan Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman ve Hayvan Dünyası Komitesi Sözcüsü Saken Dildahmet, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, hayvana saldıranların kimliklerinin tespit edilmesi için bakanlık temsilcilerinin polise başvurduğunu bildirdi.

Kazakistan’da hayvanlara zulüm suçu için para cezası veya ıslah edici çalışma cezası öngörülüyor.

