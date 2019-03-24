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Fotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 13:51 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştü

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek isterken, dengesini kaybedip, Meriç Nehri'ne düşen kadın, suya atlayan Arif Bahçeci tarafından kurtarıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Meriç Nehri kıyısında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf çektirmek isteyen, ismi öğrenilemeyen kadın, dengesini kaybederek, nehre düştü. Sürüklenmeye başlayan kadını suya atlayan Arif Bahçeci çıkardı. İhbarla olay gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gezmek için bölgeye geldiğini anlatan Bahçeci, suda sürüklenen kadını görünce düşünmeden nehre atladığını söyledi. Kadının yanında bulunan arkadaşları ve çevredekiler, Arif Bahçeci'ye teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Fotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştüFotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştüFotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştüFotoğraf çektirirken, Meriç Nehri'ne düştü

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