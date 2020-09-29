Fotoğrafını yayınlayınca jilet göndermeye başladılar

22 yaşındaki Haylee Michalski adındaki genç kadın kaşlarını almaktan vazgeçince olanlar oldu. Kaşlarının son halini McDonald's logosuna benzeten sosyal medya kullanıcılarının yorumlarını umursamayan genç kadın, cımbızını bir daha eline almayacağını söyledi.

Haylee, 'Eskiden kaşlarımı çok fazla koparırdım, bu yüzden birbirlerinden çok uzaklaşırdım çünkü kaşlarımı nasıl yapacağımı bilmiyordum. Birbirlerine yakın büyümelerine izin vermekten korkuyordum

ancak yıllar geçtikçe, onların büyümesine izin verdim ve her ay daha da yakınlaşmaya başladılar.

Kaşımı büyütmeden önce gergindim. Bunun farklı bir şey olduğunu biliyordum çünkü bu, pek çok insanın sevmediği ya da takdir etmediği bir şey. Ancak toplumda bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. Biz kadınlar neden kaşlarımızı aldırmak zorundayız? Bunun önüne geçmek ve insanların ne düşündüğüyle ilgilenmeyen biri olmak istiyorum. Birkaç arkadaşım dışında beni destekleyen yoktu ailem gülünç durumda olduğumu söylüyordu ama ben kaşlarımdan eminim. İnsanlar farklı olmaktan çok korkuyor, ama seni yapan bu değil mi?' diye konuşuyor.