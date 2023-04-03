Fox sunucusu İlker Karagöz, Röportaj Adam'ın videosunu gerçek sandı! Mahsun Karaca o paylaşımı yaptı

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz yıl yaz aylarında Ganalı emlakçı ile Kamerunlu bir kiracı arasında eve internet bağlatılmaması nedeniyle kavga çıktı. Emlakçı, kiracısı olan kadına saldırarak onu darp etti. Görüntünün televizyon haberlerinde yer almasının ardından Röportaj Adam ismiyle tanınan Mahsun Karaca, konuyu tiye alan bir video yayımladı.

O HABERİ MİZAHİ BİR DİLLE CANLANDIRDI

Videoda apartmanda yaşayan bir görgü tanığını canlandıran Karaca videoda "Valla işte bu Ganalı emlakçı, Kamerunlu kadına saldırıyor. Bağrış, çağrış derken alt katta Suriyeliler var onlar da mevzuya giriyor. Karşı binada Kenyalı bir arkadaş var, bana o haber verdi. Çıktım baktım ne oluyor diye o arada bizim karşı köşede manav var Faslı. O da yanına Afgan terziyi alıp binaya geliyorlar. Hemen yan dairede de Iraklılar var, onlarda sanıyor ki o ikisi ona geliyor. Bunlar da havaya ateş açıyor. Ortalık birden karışıyor." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA OKUDU

Sosyal medyada dolaşan videoyu gerçek sanan FOX TV'de sabah programını sunan İlker Karagöz, mizahi paylaşımı haberleştirdi. Karagöz, haber için "Kavga Birleşmiş Milletler gibi' yorumunda bulundu.

MAHSUN KARACA PAYLAŞTI

İlker Karagöz'ün videosunu paylaşan Mahsun Karaca "Görgü tanığı çok güvenilir değil gibi ama siz bilirsiniz" paylaşımında bulundu.

"OLMAYACAK ŞEY DE DEĞİL"

Ünlü sunucu ise Karaca'nın paylaşımını alıntılayarak "Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. Yani önce onlar şakaya kanmış. Dahası olmayacak şey de değil. " ifadelerini kullandı.

???????????? Ah ya… ama bir gazeteden okuduğumuz bir haberdi. ???? Yani önce onlar şakaya kanmış.

Dahası olmayacak şey de değil. ???? https://t.co/swZimWsZ1x — ilker karagöz (@karagozilker) April 3, 2023



