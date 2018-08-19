FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal, Twitter hesabı üzerinden Uğur Gürses'in Hürriyet'ten ayrılması hakkında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Portakal mesajında şu ifadeleri kullandı;

'ŞAŞIRTMADI'

Ne zaman gönderecekler diye bekliyordum. Şaşırtmadı, kendi de şaşırmamıştır.

Ne zaman gönderecekler diye bekliyordum. Şaşırtmadı, kendi de şaşırmamıştır. https://t.co/csA3IW0egk — fatih portakal (@fatihportakal) 19 Ağustos 2018

Hürriyet Gazetesi'nin deneyimli ekonomi yazarı Uğur Gürses Hürriyet gazetesinden ayrılmıştı. Geçen günlerde NTV’nin deneyimli ekonomi yorumcusu Mahfi Eğilmez de NTV ile yollarını ayırmıştı.



