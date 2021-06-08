HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

08.06.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emmanuel Macron, Drome bölgesindeki bir ziyareti sırasında kalabalığı selamlarken bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı. Macron'a, kalabalığı selamlamak için bariyerlere yaklaştığı sırada tokat atıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atıldı, iki kişi gözaltına alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Drome bölgesindeki bir ziyareti sırasında kalabalığı selamlarken bir kişinin fiziksel saldırısına uğradı.

Emmanuel Macron'a, kalabalığı selamlamak için bariyerlere yaklaştığı sırada tokat atıldı.

Macron saldırının ardından korumaları tarafından uzaklaştırıldı.

https://twitter.com/AlexpLille/status/1402237903376367627?s=20

Güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti.

Olayın ardından iki kişi gözaltına alındı.

Saldırı sırasında çekilen görüntülerde, "Kahrolsun Macronizm" sloganı duyuluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Kıtanın en büyük dinozoru keşfedildiKıtanın en büyük dinozoru keşfedildi
Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü Birbirinden etkileyici özellikleriyle 8 Xiaomi ürünü

En Çok Okunan Haberler

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Çukur ekrana böyle veda etti! Şaşırtan final!

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Eşine "Arkadaşın beni taciz ediyor" dedi, ortalık karıştı

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Güney beldesinde kazanan belli oldu! Bir partiye tek oy çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Heyecanla geldiği sınava giremedi!

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Kabine toplantısının tarihi erkene çekildi

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Sekiz yıldır bekleniyordu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.