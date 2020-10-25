HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2020 19:34 | Son Güncelleme

Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin (FN) lideri Marine Le Pen, ülkede kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını istedi.

Fransa'da aşırı sağcı Le Pen'den "başörtüsü yasaklansın" çağrısı

Le Pen, katıldığı Grand Jury adlı televizyon programında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkede konuyla ilgili tartışmaların başladığı 1989’dan bu yana başörtüsü takan kadınların sayısında çok hızlı bir artış olduğunu belirten Le Pen, kamusal alanlarda başörtüsü takılmasının yasaklanmasını talep etti.

"BU SAVAŞI BİR İDEOLOJİYE, İSLAMCILIĞA KARŞI İLAN EDİYORUZ"

Aşırı sağcı lider, kendilerine karşı savaş açıldığını, buna karşılık verilmesi gerektiğini öne sürerek, "Biz bu savaşı bir devlete değil, bir ideolojiye, İslamcılığa karşı ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

İslamcı ideolojinin Fransa’ın düşmanı olarak görülmesi gerektiğini savunan Le Pen, bu ideolojiyi savunan kuruluşların yasaklanması, camilerin kapatılması ve yabancıların sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

"İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNİN BAZI MADDELERİ REDDEDİLSİN"

Le Pen, "Fransa, kendini teröristlerden korumak için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bazı maddelerini reddetmelidir. dedi. Aşırı sağcı lider, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki gerilimde, ülkesinin büyükelçisini geri çekmesinin önemli olduğunu ancak güçlü bir tepki olmadığını savundu.

Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye karşı tavır almasını isteyen Le Pen, Twitter hesabından paylaştığı mesajda da Erdoğan'ın bir öğretmenin öldürülmesinde başsağlığı dilemek yerine Macron'a hakaret etmeyi seçtiğini ileri sürerek, büyükelçinin geri çağrılmasının kaçınılmaz olduğu yorumunu yaptı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısınArda Turan: En büyük hayallerimizin kahramanısın
Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır katılmıyor'Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır katılmıyor'
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Wilders'ın skandal paylaşımına tepki
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
Melek Aslan'ın son görüntüleri ve bıraktığı not ortaya çıktı
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
KPSS'ye iki dakika geç kalınca alınmadı, gözyaşlarına boğuldu
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
Akın ettiler! Saatlerce beklemek zorunda kaldılar
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Ölen kişiyi aylığını çekebilmek için bankaya götürdü
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Seks filmlerinde rol almak için polislikten istifa etti
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Suyuna, yemeğine defalarca spermlerini bıraktı
Diğer Haberler
Ermenistan ve PKK'dan Karabağ için kirli plan
Ermenistan ve PKK'dan Karabağ için kirli plan
İspanya, Kovid-19'a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti
İspanya'da 2. kez ulusal OHAL
Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır toplantılara katılmıyor'
Trump ile ilgili şoke eden gerçek! 'Aylardır katılmıyor'
Bulgaristan Başbakanı Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bulgaristan Başbakanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalya'da yeni tedbirler: Restoran ve barlara saat kısıtlaması, sinema ve tiyatrolar kapatılıyor
Bir ülkede koronavirüs kararı! Sinema ve tiyatrolar kapatılıyor
Nükleer silahları yasaklayan anlaşma Ocak'ta yürürlüğe giriyor
122 ülke imzaladı! Kritik anlaşma Ocak'ta yürürlüğe giriyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.