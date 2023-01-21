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Fransa'da emeklilik protestosu! Binlerce kişi sokağa indi

21.01.2023 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da halk, hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkaracakları düzenlemeyi duyurmasının ardından sokaklara indi. Gösteride, eylemciler bankamatik ve bankaların camlarını kırdı.

Fransa'da emeklilik protestosu! Binlerce kişi sokağa indi

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 64'e çıkaracakları düzenlemeyi duyurmasının ardından gösteriler sürüyor.

Fransız aşırı sol Boyun Eğmeyen Fransa Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon, gençlik örgütlerine çağrıda bulunarak emeklilik yasasına karşı protesto eyleminde bulunmaları için Bastille Meydanı’nda toplanmaları çağrısı yaptı.

Sol partinin çağrısına çeşitli gençlik örgütleri ile bazı öğrenci dernekleri de destek verdi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, eylemciler bankamatik ve bankaların camlarını kırdı.

Protestocular emeklilik düzenlemesinde hükümetin geri adım atmasını talep etti. (İHA)

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Fransa Protesto

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