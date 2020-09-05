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Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2020 23:17 | Son Güncelleme

Fransa'da lise son sınıfta tarih dersleri için hazırlanan bir yardımcı ders kitabında terör örgütü YPG/PKK’nın anlatıldığı bölüm yer aldı.

Fransa'da lise yardımcı tarih kitabında terör örgütü YPG/PKK propagandası yapıldı

Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatında olmayan ancak 2020-2021 eğitim yılı için yardımcı kitap olarak hazırlanan eğitim materyalinde terör örgütü YPG/PKK'nın anlatıldığı iki sayfa bulunuyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Belin Yayınevi tarafından basılan yardımcı ders kitabı, ülkedeki tüm okullarda öğrencilere okutulmayacak ancak tarih dersini veren öğretmenler inisiyatif kullanarak bu kitabı okutma imkanına sahip.

KİTAPTA TERÖRİSTLERİN FOTOĞRAFLARI DA YER ALIYOR

Söz konusu kitapta "Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bölümde “Kürtler dünyada devleti olmayan en büyük ulus" ifadesi yer alıyor. Kitapta terör örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanılıyor ayrıca Peşmerge hakkında bilgiler de bulunuyor. Kitapta YPG'yi simgeleyen paçavralar ve silahlı üniformalı teröristlerin fotoğrafı da yer alıyor.

Bunların dışında kitapta Le Monde gazetesinin "Suriye Kürdistanı'nın sonu" başlıklı ve 21 Ekim 2019 tarihli haberi de kullanılıyor. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin hudutlarının güvenliğini sağlamak, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek amacıyla geçen yıl ekimde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın "Kürtleri hedef aldığı" iddia ediliyor. (AA)

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