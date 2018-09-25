Fransa'da mahkeme ilk kez cinsel içerikli hakarete ceza verdi

Fransız mahkemesi, belediye otobüsünde bir kadını taciz ederek cinsel içerikli hakarette bulunan sarhoş kişiyi 300 euro para cezasına çarptırdı.
Evry Ceza Mahkemesi, ağustos ayında kabul edilen cinsel karakterli şiddet ve hakaret yasasına dair Fransa'da bir ilk olarak kayıtlara geçen kararını verdi.
Mahkeme, geçen hafta kentteki bir belediye otobüsünde 21 yaşındaki bir kadını taciz eden ve cinsel içerikli hakarette bulunan 30 yaşındaki sarhoş kişinin 300 euro para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.
Evry Ceza Mahkemesi, olaya müdahale eden otobüs şoförüne fiziki saldırıda bulunan ve hakaret eden kişiye bu suçlarından dolayı da 9 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.
Kararın ülke çapında cinsel hakaret suçundan verilen ilk ceza olduğunu belirten Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Marlene Schiappa da, mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ağustos ayında parlamentoda kabul edilen yasaya göre, cinsel nitelikli hakaret suçu ceza kanununa eklenmiş ve bu suçu işleyenlere 90 eurodan başlayan para cezası getirilmişti.
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?
Bakan Mehmet Ersoy'dan öğretmenlere müze müjdesi
Üniversiteli genç, sevgilisini bıçakladı! Sözleri şaşkına çevirdi
Trump'ın adayı taciz iddialarına yanıt verdi
Kırmızı bültenle aranan Osman Aydeniz Kıbrıs'ta teslim oldu!
BBP'den 'idam' açıklaması: Ekim'de teklifi vereceğiz
HDP'li isimden MHP'nin af teklifine şartlı destek!
Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz
Whatsapp kullanıcılarına büyük şok: Eğer bu telefonlardan birini kullanıyorsanız...
LGS soruları değişiyor! Detaylar ortaya çıktı
Uzmanlar uyardı! İşte en zararlı uyku pozisyonu
Okuyucu Yorumları 0 yorum