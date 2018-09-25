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Fransa'da mahkeme ilk kez cinsel içerikli hakarete ceza verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Fransa'da mahkeme, belediye otobüsünde kadını taciz ederek cinsel içerikli hakarette bulunan sarhoş kişiye 300 euro para cezası verdi.

Fransa'da mahkeme ilk kez cinsel içerikli hakarete ceza verdi

Fransız mahkemesi, belediye otobüsünde bir kadını taciz ederek cinsel içerikli hakarette bulunan sarhoş kişiyi 300 euro para cezasına çarptırdı.

Evry Ceza Mahkemesi, ağustos ayında kabul edilen cinsel karakterli şiddet ve hakaret yasasına dair Fransa'da bir ilk olarak kayıtlara geçen kararını verdi.

Mahkeme, geçen hafta kentteki bir belediye otobüsünde 21 yaşındaki bir kadını taciz eden ve cinsel içerikli hakarette bulunan 30 yaşındaki sarhoş kişinin 300 euro para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Evry Ceza Mahkemesi, olaya müdahale eden otobüs şoförüne fiziki saldırıda bulunan ve hakaret eden kişiye bu suçlarından dolayı da 9 ay ertelenmiş hapis cezası verdi.

Kararın ülke çapında cinsel hakaret suçundan verilen ilk ceza olduğunu belirten Kadın-Erkek Eşitliğinden Sorumlu Devlet Sekreteri Marlene Schiappa da, mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ağustos ayında parlamentoda kabul edilen yasaya göre, cinsel nitelikli hakaret suçu ceza kanununa eklenmiş ve bu suçu işleyenlere 90 eurodan başlayan para cezası getirilmişti.

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