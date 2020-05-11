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  4. Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!

Aylar sonra ilk kez izin kağıtsız sokaktalar!

DÜNYA HABERLERİ  | 11.05.2020 14:39 | Son Güncelleme

Fransa’da bugün başlayan normalleşme süreci kapsamında halk 2 ay sonra ilk kez izin kağıdı olmadan sokağa çıktı.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinde başlayan normalleşme süreci kapsamında Fransa’da bugün ilk adım atıldı.

Kuaför salonları, mağazalar, çiçekçiler ve kütüphanelerin bugün yeniden açıldığı ülkede, bar, restoran, tiyatro ve sinema salonları kapalı kalmaya devam ediyor.

İlkokullarda ise sınıflarda az sayıda öğrenci bulundurmak koşuluyla yeniden ders başı yapıldı. Toplu taşıtlarda maske zorunluluğunun devam ettiği ülkede, Fransızlar bugün 2 ay sonra ilk kez izin kağıdı olmadan dışarı çıkabiliyor. Ancak 100 kilometre mesafeden fazla seyahatlere yalnızca zorunlu hallerde izin verilecek.

Dünyada korona virüs salgınında en çok ölümün yaşandığı 5. ülke olan Fransa’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 26 bin 380’e ulaştığı, toplam vaka sayısının 210 bin 728’e yükseldiği belirtildi.

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