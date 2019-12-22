Fransa: Grevler devam ediyor, Cumhurbaşkanı Macron emeklilik maaşından feragat edeceğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede bir süredir devam eden grevlerde siyasilerin imtiyazlarına dair ifade edilen öfkeyi yatıştırmak amacıyla Cumhurbaşkanlığı emekliliğinden feragat edeceğini açıkladı.

Noel tatili öncesi grevleri askıya alma çağrılarına rağmen demiryolu işçilerinin grevi üçüncü haftasına girdi.

Bu hafta sonu 42 yaşına giren Macron, yaşa veya varlığa bağlı olmaksızın cumhurbaşkanlığı görevini tamamlayan herkese otomatik olarak verilen aylık 6000 euro emeklilik maaşını almayacağını açıkladı. Macron, 50 yılı aşkın süredir bunu yapan ilk cumhurbaşkanı oldu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macron'un anayasa mahkemesinde de görev almayacağı belirtildi.

Fransa'da eski cumhurbaşkanları 13 bin 500 euro maaşla ömür boyu bu mahkemenin üyesi olarak görev yapıyor.

Elysee Sarayı'ndan bir yetkili, bunun "örnek ve tutarlı bir davranış" olduğunu söyledi.

Emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler

Cumhurbaşkanı Macron'un getirmek istediği puan bazlı ulusal emeklilik sistemi sendikalar tarafından reddediliyor.

Fransa'da şu anda özel sektör ve kamu sektöründe her birinin emeklilik yaşı ve koşulları farklı 42 ayrı emeklilik sistemi var ve Macron bunları tek bir sistemde birleştirmek istiyor.