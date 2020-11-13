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Fransa: "Mali’de Mağrip El Kaidesi’nin üst düzey yetkilisi öldürüldü"

13.11.2020 11:20 | Son Güncelleme:
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Fransa, Mali’de gerçekleştirilen operasyon ile Kuzey Batı Afrika’da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi’nin (AQIM) üst düzey yetkililerinden Bahag Moussa’nın öldürüldüğünü bildirdi.Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, Fransız güçlerinin Mali’de gerçekleştirdiği operasyonda Kuzey Batı Afrika’da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi’nin (AQIM) üst düzey yöneticilerinden Bahag Moussa’yı öldürdüğünü duyurdu.

Fransa, Mali’de gerçekleştirilen operasyon ile Kuzey Batı Afrika’da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi’nin (AQIM) üst düzey yetkililerinden Bahag Moussa’nın öldürüldüğünü bildirdi.
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, Fransız güçlerinin Mali’de gerçekleştirdiği operasyonda Kuzey Batı Afrika’da faaliyet gösteren Mağrip El Kaidesi’nin (AQIM) üst düzey yöneticilerinden Bahag Moussa’yı öldürdüğünü duyurdu. Parly, "Sahel’deki hareketin önemli bir ismi olan Bahag Moussa, Mali’de ve uluslararası güçlere yönelik çok sayıda saldırıdan sorumlu tutuluyor. Bu, terörle mücadelede büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı. ABD’de terör listesinde bulunan Moussa’nın kara birlikleri ve helikopterlerin katıldığı operasyon sonrasında Salı günü öldürüldüğü belirtildi.
Bamoussa Diarra olarak da bilinen eski Malili albay, El Kaide’nin Batı Afrika kolu Cemaat Nusret el İslam Müslimin (CNİM) lideri Iyad Ag Ghali’nin de sağ koluydu. Mali’de ve komşu Burkina Faso’da askerler ve sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılardan sorumlu tutuluyordu.

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