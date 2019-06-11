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Fransa Ulaştırma Bakanından "Renault-Fiat Chrysler" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Renault tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karar almak üzere toplandığı fakat Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmelerinden dolayı karara varılamadığı belirtilmişti

PARİS (AA) - Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne, Fiat Chrysler'in Renault'a yaptığı "birleşme teklifini" geri çekmesinin ardından birleşmeye yönelik dosyanın kapanmadığını söyledi.

Borne, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Fiat Chrysler'in Renault ile birleşmeye yönelik dosyanın kapanmadığını belirtti.

Elisabeth Borne, "Bu dosya hemen sonuçlanmadı, kapanmadığını düşünüyorum. Otomobil endüstrisinde zorlukların önemli olduğunu görüyoruz." dedi.

Otomobil sektörünün önde gelen üreticilerinden, merkezi Fransa'da bulunan Groupe Renault, merkezi İtalya'da olan Fiat Chrysler'den geçen ay "birleşme teklifi" almıştı. Fiat Chrysler, Renault'a yaptığı birleşme teklifini 6 Haziran'da geri çekmişti.

Fiat Chrysler tarafından yapılan açıklamada, Fransa’daki siyasi koşulların şu anda böyle bir birleşmeye devam edilemeyeceğini gösterdiğine vurgu yapılmıştı.

Fransız otomobil üreticisi Renault tarafından 5 Haziran'da yapılan açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin teklif üzerinde bir karar almak üzere toplandığı fakat Fransız Hükümeti temsilcilerinin toplantıda teklifle ilgili erteleme talep etmelerinden dolayı bir karara varılamadığı belirtilmişti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fiat Chrysler'in Renault ile birleşmesi durumunda bunun Renault ve Avrupa otomobil endüstrisi için harika bir fırsat olacağını söylemişti.

Ayrıca bu birleşmenin gerçekleşmesi halinde onlarca milyar avro yatırımın yapılması gerektiğini ifade eden Le Maire, bu konuda Fransızların çıkarlarını korumak için elinden geleni yapacağını belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Fiat Chrysler Fransa Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne Renault

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