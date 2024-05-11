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Bakan Yerlikaya'dan 'Mahzen-42' ve 'Mahzen-43' açıklaması! 60 şüpheli yakalandı

11.05.2024 09:06
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya organize suç örgütlerine yönelik "Mahzen-42" ve "Mahzen-43" operasyonlarında 60 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'dan 'Mahzen-42' ve 'Mahzen-43' açıklaması! 60 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, elebaşları Numan Karakoç ve tutuklu Hakan Akdoğan olan husumetli 2 organize suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

İSTANBUL VE İZMİR'DE 'MAHZEN-42' OPERASYONU

Çalışma sonucu birçok suça karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul ve İzmir'de "Mahzen-42" operasyonu düzenlendi.

33 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 7 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

5 İLDE 'MAHZEN-43' OPERASYONU

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "rüşvet", "yağma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen ve elebaşılığını tutuklu Uğur Özgen'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik de Kocaeli merkezli, İstanbul, Tekirdağ, Bitlis ve Aksaray'da "Mahzen-43" operasyonu düzenlendi.

27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerini tebrik etti.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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