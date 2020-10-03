Fransa ve İtalya’daki sellerde 2 ölü, 25 kayıp

Fransa ve İtalya sınırını vuran Alex fırtınası nedeni ile meydana gelen aşırı yağışlar sele neden oldu. Sel nedeni ile ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kayboldu.

Fransa ve İtalya sınırındaki bölgeyi vuran Alex fırtınası nedeni ile meydana gelen aşırı yağışlar sele neden oldu. Fırtına ve sellerden etkilenen Nice şehri Belediye Başkanı Christian Estrosi yaptığı açıklamada, helikopter ile sellerden etkilenen bölgeleri incelerken, bir asırdan sonra bölgedeki en kötü sel felaketi yorumunu yaptı. Fransa ve İtalya’da meydana gelen seller nedeni ile ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi ise kayboldu. Yetkililer, Fransa’da en az 8 kişinin kaybolduğunu belirtirken, kaybolanların aralarında 2 itfaiyecinin olduğu düşünülüyor. Fransız basınında yer alan haberlerde, sel nedeni ile bölgedeki en az 100 evin zarar gördüğü yazıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex etkilenen bölgeleri ziyaret ettikten sonra düzenlediği basın toplantısında, "Bugün gördüklerim beni şok etti" ifadelerini kullanırken, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiğini ekledi.