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Fransa’da 1 kişi Ortodoks rahibe silahla saldırı nedeni ile gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 23:27 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe düzenlenen saldırı nedeni ile polis 1 kişiyi gözaltına aldı.Fransa’nın Lyon kentindeki 7.

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe düzenlenen saldırı nedeni ile polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Fransa’nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi’nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurulmuş, saldırgan olay yerinden kaçmıştı. Polis, saldırıyı yaptığından şüphelenilen 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, rahibin hayati tehlikesinin ise devam ettiğini belirtti.

Yetkililer, saldırıya uğrayan rahibin 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis olduğunu açıkladı. Kakavelakis’in geçmiş yıllarda eski bir Ortodoks rahip ile husumeti olduğunu belirten yetkililer, saldırının 2012 yılında afaroz edilen eski bir rahiple bağlantı olabileceğini öne sürdü.

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