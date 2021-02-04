Fransa’da 4’ü Türk 6 kişiyi öldüren kundakçıya 25 yıl hapis cezası

Fransa’da 2017 yılında bir binadan kasıtlı olarak yangın çıkaran ve 4’ü Türk olmak üzere 6 kişinin ölümüne neden olan Aurelien Roellinger’e mahkeme tarafından 25 yıl hapis cezası verildi.

Fransa’nın Muhouse kentinde bulunan Bourtzwiller bölgesinde Ekim 2017’de bir binanın kundaklanması sonucu 4’ü Türk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetmişti. Binada kasıtlı olarak yangın çıkardığı belirlenen Aurelien Roellinger’in hakkında 3,5 yıl süren davada karar çıktı. Haut-Rhin Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Roellinger’e 25 yıl hapis cezası verildi.

“Bu kararın yeterli olmadığını düşünüyoruz”

Yangında 5 ve 7 yaşlarındaki iki çocuğunu kaybeden Oğuzhan Aksu yaptığı açıklamada, “Bu karar bizim için asla yeterli değil ama bizi yine de rahatlattı. Bir gün dışarıda çıkacağınızı biliyoruz, bu yüzden bu kararın yeterli olmadığını düşünüyoruz. Ama maalesef yasa böyle, yine de oldukça rahatladık" ifadelerini kullandı.

"Delirmiştim"

Yangın, dört katlı bir binanın bodrum katında başlamıştı. 31 yaşındaki Roellinger, sarhoşken bir bebek arabasındaki broşürleri kasıtlı olarak ateşe verdiğini itiraf etmişti. Roellinger, bir ayrılık yaşadığını ve işini kaybettiğini anlatırken, "Delirmiştim" ifadelerini kullanmıştı.

