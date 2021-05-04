Fransa’da bir Yahudi düşmanı cinayet zanlısı yargılanmaktan nasıl kurtuldu?

Mahkeme, saldırganın muhakeme yeteneğinin yıllar boyunca kendi isteğiyle esrar kullanmasından kaynaklanmasının bu durumu değiştirmeyeceğine hükmetti.

Yargıçlar Ceza Kanunu'nun 122. maddesine işaret ederek Traoré'nin saldırı sırasında "psikoza girmiş olduğuna" ve "muhakeme yeteneğinin bulunmadığına" hükmetti.

İki hafta önce Temyiz Mahkemesi'nin verdiği bu karar yalnızca Fransa'daki Yahudi toplumunun değil, daha geniş kesimlerin de tepkisini çekti.

Traoré saldırı sırasında Allahu Ekber diye bağırmış ve Kuran'dan ayetler okumuştu.

20-30 dakika süren bu saldırının zanlısı, Müslüman ve Malili komşusu Kobili Traoré'ydi.

Yahudi düşmanı (anti-semit) bir cinayet zanlısı, zihni düzenli esrar tüketiminden etkilendiği için akli dengesini yitirmiş bir kişi olarak sınıflandırılabilir mi? Fransa'da Sarah Halimi'yi öldüren adamı yargılamama kararının ardından başlayan hararetli hukuki tartışmanın ardında işte bu soru yatıyor.

Yargıçlar bağımsız psikiyatrlar tarafından akli dengesini yitirdiği tespit edildikten sonra, yasada muhakeme yeteneğinin hangi nedenden ötürü yitirilmiş olduğuna dair bir ifade olmadığını, bu yüzden bunun konu dışı olduğunu belirtti.

Temyiz Mahkemesi bu yüzden Traoré'nin yargılanmamasına ve cinayetten beri tutulduğu yüksek güvenlikli hastanede kalmasına karar verdi.

Tehlikeli emsal

Bu karar, bir hafta önce Paris ve diğer kentlerde binlerce kişinin katılımıyla protesto edildi.

Protestocuları harekete geçiren hem duyguları hem de mantıklarıydı.

İtiraz etmelerindeki temel argüman, bunun tehlikeli bir emsal oluşturabileceğiydi. Birden fazla hukukçunun işaret ettiği gibi, bundan sonra çok sayıda katil uzun süreli alkol veya uyuşturucu kullanımı sayesinde ceza almaktan kurtulmaya çalışabilir.

Bu önemli bir konu çünkü bugüne kadar Yahudi karşıtı veya terör suçlarından yargılanan pek çok kişinin uyuşturucu kullandığı tespit edilmişti.

Avukat Aude Weill Raynal kararın ardından "Açıklaması olmayan bir karar için bana soru sormayın. Çoğu dosyada uyuşturucu kullanımı ağırlaştırıcı neden sayılır fakat bu davada hafifletici neden oldu" dedi.