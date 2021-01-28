Fransa’da gözü dönen saldırgan iki ayrı kuruma saldırdı: 2 ölü

Fransa’da silahlı bir şahıs, önce Valence kentindeki iş arama kurumunda, sonra Guilherand-Granges kentindeki eski çalıştığı şirkette silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Fransa’da Drome bölgesindeki Valence kentinde iş bulma kurumu Pole Emploi binasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 53 yasındaki bir çalışanın hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırgan daha sonra, Ardeche bölgesindeki Guilherand-Granges şehrinde "Fau Environnement" şirketine gelerek 51 yaşındaki bir kadın çalışana kurşun yağdırdı. Kadın çalışan hayatını kaybederken, saldırganın yaklaşık 10 yıl önce bu şirkette çalıştığı ve kovulduğu belirtildi.

Valence Cumhuriyet Savcısı Alex Perrin, "Saldırganın Pole Emploi’da çalışan kadını tanıyıp tanımadığını henüz bilmiyoruz. Bu kuruma kayıtlı olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Saldırgan bir kez ateş etti" ifadelerini kullandı. Perrin, yakalanan şüphelinin mühendis ve işsiz olduğunu açıkladı. Soruşturmanın Valence polisinin bölge hizmetine devredildiği açıklandı.

Fransa Başbakanı Jean Castex konuya ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Valence’daki trajedi tüm ülkeyi yasa boğdu. Mağdurların ailelerine ve yakınlarına desteğimi iletiyor ve onlara ülkemizin dayanışmasını iletiyorum. Düşüncelerimi, duygularımı ve üzüntümü Pole Emploi çalışanlarıyla paylaşıyorum" dedi.

