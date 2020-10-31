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Fransa’da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 20:04 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe silahlı saldırı düzenlendi.

Fransa’da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

Fransa’nın Lyon kentinde Ortodoks bir rahibe silahlı saldırı düzenlendi. Rahip saldırıda ağır şekilde yaralandı.

Fransa’nın Lyon kentindeki 7. Bölgede bulunan Kentin Saint-Lazare Caddesi üzerindeki Rum Ortodoks Kilisesi’nde bir rahip kimliği belirsiz bir kişi tarafından vuruldu. Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken, yaralı rahip hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, rahibin saldırıda ağır şekilde yaralandığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, rahibin kiliseyi kapattığı sırada bir kişinin yanına yaklaşarak iki el ateş ettiğini ifade etti.
Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için bölgede güvenlik çemberi oluşturdu.

Fransa’da Ortodoks rahibe silahlı saldırı

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