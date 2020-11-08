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  4. Fransa’da Ortodoks rahibin vurulma nedeni yasak aşkmış

Fransa’da Ortodoks rahibin vurulma nedeni yasak aşkmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 20:27 | Son Güncelleme

Fransa’nın Lyon kentinde silahla vurularak yaralanan ve terör kurbanı olduğu düşülnülen Ortodoks rahibin evli bir kadınla ilişkisi sebebiyle vurulduğu belirtildi.Fransa’nın Lyon kentinde geçtiğimiz haftalarda Ortodoks kilisesinde rahiplik yapan 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı.

Fransa’nın Lyon kentinde silahla vurularak yaralanan ve terör kurbanı olduğu düşülnülen Ortodoks rahibin evli bir kadınla ilişkisi sebebiyle vurulduğu belirtildi.

Fransa’nın Lyon kentinde geçtiğimiz haftalarda Ortodoks kilisesinde rahiplik yapan 52 yaşındaki Nikolaos Kakavelakis, kiliseyi kapattığı sırada silahlı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Polis tarafından yürütülen soruşturmada saldırının terör saldırı olabileceği yönünde bulgular olduğu ifade edilmişti.

Kakavelakis’e saldırıyı düzenleyenin Gürcü asıllı 40 yaşındaki Giorgi P. olduğunun anlaşılmasının ardından saldırgan yakalandı. Saldırgan, polise verdiği ifadesinde Kakavelakis ve karısı arasındaki yasak ilişki nedeni ile rahibe silahla saldırı düzenlediğini itiraf etti. Saldırı sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise İslam’ı hedef alan açıklamalarda bulunmuştu.

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